L'ex calciatore, tra le altre, della Juventus Romulo lascia l'Italia e torna in Brasile, dove ripartirà con la maglia del Cruzeiro. Questo il comunicato del club carioca: "Per rendere la rosa ancora più forte per la prossima stagione, il consiglio di amministrazione del Cruzeiro ha concordato, nel pomeriggio di venerdì (26), l’acquisto del centrocampista Rômulo. L’atleta, che ha la doppia nazionalità (brasiliana e italiana), firma un contratto triennale con il miglior club brasiliano del XX secolo. Nato a Pelotas, nel Rio Grande do Sul, il neo acquisto indossava già la veste a cinque stelle tra il 2010 e il 2011, quando ha partecipato alla conquista del campionato di Mineiro. Durante quel periodo, il centrocampista ha giocato 19 partite per Raposa. Successivamente, Rômulo è passato al calcio italiano, dove ha giocato per nove stagioni in club tradizionali come Juventus, Fiorentina e Lazio, ha giocato più di 200 partite e ha vinto tre titoli: un Campionato Italiano (2015) e due Coppa Italia ( 2015 e 2019). Le buone prestazioni nel Paese europeo hanno portato il giocatore ad essere convocato dalla Nazionale italiana nel 2014. Rômulo è atteso questo fine settimana a Belo Horizonte per svolgere le visite mediche di protocollo".