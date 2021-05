Harry Kane ha comunicato al Tottenham la volontà di andar via al termine della stagione. L'avrebbe fatto negli ultimi giorni, dando seguito al desiderio manifestato negli scorsi mesi di vincere un trofeo. Il Tottenham nella prossima stagione non dovrebbe essere nemmeno in Champions League e quindi è pronto a partire. Anche se non sarà facile convincere il presidente Daniel Levy ad autorizzare la cessione. Su di lui ci sono City, United e Chelsea in Inghilterra, mentre Real Madrid e Psg premono dall'estero. Tra le squadre quotate, però, spunta anche la Juventus: data a 25, quindi ancora lontano.