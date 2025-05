Calciomercato Juventus, due nomi se Cambiaso parte

La Juventus si muove sul mercato in vista della possibile cessione di Andrea Cambiaso, uno dei giocatori più apprezzati della stagione bianconera. In caso di partenza dell’esterno ex Genoa, il primo nome sul taccuino della dirigenza sarebbe quello di Nuno Tavares.Il laterale portoghese è considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Cambiaso. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus valuta con attenzione anche le sue condizioni fisiche, non sempre ottimali nell’ultima stagione.Proprio per questo motivo, i bianconeri tengono aperta un’alternativa credibile: si tratta di Fran Garcia, esterno sinistro di proprietà del Real Madrid. Il giocatore spagnolo, già seguito in passato, viene ritenuto un profilo in linea con i valori e le esigenze tecniche della Juventus.

Garcia ha messo in mostra buone doti di spinta e disciplina tattica, e potrebbe rappresentare una soluzione affidabile e pronta in caso di un nulla di fatto con Tavares.La Juventus, dunque, si prepara a ogni scenario, cercando di non farsi trovare impreparata in caso di uscite eccellenti, con l’obiettivo di mantenere alto il livello qualitativo della rosa.