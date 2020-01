Arrivano conferme sull'accordo tra la Juventus e Layvin Kurzawa, anticipato giorni fa da Ilbianconero.com. Anche L'Equipe in Francia parla della fumata bianca tra il laterale transalpino e il club bianconero che sta invece parlando con il PSG per finalizzare lo scambio con Mattia De Sciglio. Kurzawa ha detto sì ad un contratto da 4 milioni di euro a stagione ora i due club devono accordarsi sulle valutazioni dei due calciatori con la Juve che chiede anche un piccolo conguaglio economico in proprio favore.