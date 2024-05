Rinnovo Jorginho, il comunicato dell'Arsenal

Adesso è ufficiale:rinnova con l'fino al 30 giugno 2025. Negli ultimi mesi, il centrocampista era stato accostato allacome possibile colpo a parametro zero. il comunicato del club.Jorginho ha firmato un prolungamento di contratto con il club.Il nostro nazionale italiano ha firmato per noi nel gennaio 2023 dal Chelsea e da allora è stato parte integrante della nostra squadra, collezionando più di 50 presenze in tutte le competizioni.Il 32enne centrocampista ha iniziato la sua carriera con l'Hellas Verona in Italia, dove è passato dalle giovanili fino a giocare con la prima squadra, collezionando 96 presenze in totale. Jorginho ha poi firmato per il Napoli, squadra di Serie A, nel gennaio 2014 e vi è rimasto per quattro stagioni, collezionando 160 presenze e vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nel suo primo anno.Jorginho si è trasferito in Inghilterra quando ha firmato per il Chelsea nel luglio 2018. In poco meno di cinque anni nel sud-ovest di Londra, ha collezionato 213 presenze, segnando 29 gol e fornendo otto assist, vincendo quattro trofei importanti. Ha anche collezionato 52 presenze con l'Italia dal suo debutto nel 2016 e ha raggiunto grandi traguardi per il suo paese.Nel 2021, Jorginho ha vinto la Champions League e la Supercoppa UEFA con il Chelsea, oltre a Euro 2020 con l'Italia. Ciò lo ha portato a essere incoronato con il prestigioso premio individuale di Calciatore dell'Anno UEFA, oltre a finire al terzo posto nel Pallone d'Oro.Il direttore sportivo Edu ha detto: "Siamo molto felici che Jorgi firmi un prolungamento di contratto con noi. Rappresenta ciò che rappresentiamo qui all'Arsenal con la sua professionalità e il suo successo."So che tutti nel club saranno molto entusiasti che Jorgi continuerà a essere con noi, non solo i giocatori e gli allenatori, ma anche tutto lo staff dietro le quinte. È fantastico che Jorginho rimanga con noi, mentre continuiamo a costruire per essere migliore e più forte."Il manager Mikel Arteta ha aggiunto: “Siamo lieti che Jorgi abbia firmato un nuovo contratto con noi. Jorgi è una parte così importante della nostra squadra, un modello con grandi capacità di leadership e uno stile di gioco unico che rende tutti migliori intorno a lui in campo."Siamo molto lieti che Jorgi e la sua famiglia si siano impegnati con noi e siamo tutti entusiasti di continuare questo viaggio insieme."Il nuovo contratto di Jorginho è soggetto al completamento degli iter regolamentari.