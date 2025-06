Calciomercato Juventus, tre nomi per l'attacco

La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato degli attaccanti, e tra i nomi emersi negli ultimi giorni c’è anche quello di Lorenzo Lucca. Secondo Sky Sport, l’attaccante dell’Udinese è finito nel mirino dei bianconeri, anche se il Napoli sembra essere in vantaggio: il classe 2000 avrebbe già dato un primo assenso alla destinazione partenopea.Nonostante ciò, la Juventus non ha intenzione di restare a guardare. Con un reparto offensivo in via di ristrutturazione, la dirigenza bianconera sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Lucca, reduce da un campionato positivo con l’Udinese, piace per fisicità, età e potenziale di crescita, caratteristiche ideali per il nuovo progetto tecnico.

La situazione resta in evoluzione, e molto dipenderà anche dagli sviluppi relativi ad altri obiettivi. La Juventus, infatti, continua a seguire da vicino i dossier legati a Victor Osimhen e Viktor Gyökeres, due nomi di spessore ma anche di costo elevato.La concorrenza del Napoli per Lucca è concreta, ma la Juve resta vigile: se si aprissero spiragli, i bianconeri potrebbero provare ad affondare il colpo per assicurarsi un attaccante in ascesa.