Calciomercato Juventus, tre nomi in difesa dalla Serie A

Lasegue tre opzioni sul mercato italiano. La prima porta a Saba, difensore georgiano classe 2004 dell'Empoli, che sfiderà i bianconeri domenica allo Stadium. Le alternative sono Thomas, danese classe 2002 in forza all'Udinese, e Diego, italiano classe 2003 dell'Hellas Verona. Il club valuta attentamente queste possibilità per rafforzare la difesa, cercando il profilo ideale in base a età, talento e prospettiva di crescita. Ogni giocatore rappresenta un'opzione interessante per il futuro, con la Juventus pronta a muoversi in base alle opportunità di mercato. Lo riporta calciomercato.com.