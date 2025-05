Calciomercato Juventus, traccia clamorosa dalla Francia

Secondo quanto riportato da Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato ed esperto di calciomercato, il Manchester City avrebbe raggiunto un accordo verbale con Nicolò Savona. Il terzino destro della Juventus ha già discusso i termini di un potenziale contratto con il club inglese, mostrando massima apertura al trasferimento. Il classe 2003, titolare nel big match contro la Lazio, ha ricevuto un’ammonizione che, da diffidato, lo costringerà a saltare la prossima gara contro l’Udinese.Savona è uno dei candidati principali per rinforzare il reparto arretrato dei Citizens, ma non è l’unico nome sulla lista. In cima alle preferenze di Guardiola ci sarebbe Wesley França del Flamengo, anch’egli favorevole al trasferimento ma ancora in attesa di sviluppi. Un’altra alternativa valutata è Tino Livramento del Newcastle, per cui molto dipenderà dalle richieste economiche del club inglese.

Cresciuto nel vivaio bianconero, Savona ha disputato una stagione importante: 36 presenze, 2.244 minuti in campo, due gol e un assist, affermandosi come titolare fisso sulla fascia destra. Il suo contratto, rinnovato ad agosto, scade il 30 giugno 2029. Il valore di mercato attuale si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra che garantirebbe alla Juventus una notevole plusvalenza.