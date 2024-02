È arrivato a Torino in estate Timothy, tuttavia, come riporta oggi Tuttosport il giocatore non è ancora riuscito ad incidere e ad entrare pienamente nelle gerarchie di gara bianconere. Per questo non è da escludere una sua partenza già nel corso della prossima sessione di calciomercato, quindi quella estiva. La Vecchia Signora infatti si sta già guardando attorno per un eventuale sostituto. Sulla lista di gradimento di Cristiano Giuntoli ci sarebbe Noussairesterno del Bayern Monaco. Tutto rimandato in estate al momento ma non è da escludere una partenza del giocatore arrivato a Torino la scorsa estate.