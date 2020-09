2









La Juventus potrebbe avere ben presto il suo rinforzo in fascia. Fabio Paratici nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il Chelsea per il trasferimento di Emerson Palmieri sotto l’ombra della Mole. La notizia è arrivata anche ai betting analyst di Snai che hanno prontamente aggiornato la quota di un suo ritorno in Italia, sponda juventina. In sensibile discesa l’ipotesi di vedere il terzino brasiliano a Torino che, riporta agipronews, da 5,00 passa a 2,50. La quasi certa cessione in prestito di Luca Pellegrini al Genoa potrebbe aver spianato la strada.