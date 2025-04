Calciomercato Juventus, subito due big per il Mondiale per Club

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Juventus punta a muoversi con largo anticipo nel prossimo calciomercato, sfruttando la finestra dall’1 al 10 giugno per chiudere alcuni colpi strategici. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Igor Tudor una rosa rinforzata già in vista del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti.In cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli ci sono due nomi importanti: Ademola Lookman e Sandro Tonali. Il primo, attaccante dell’Atalanta, è reduce da stagioni convincenti e garantirebbe qualità, velocità e imprevedibilità nel reparto offensivo. Il secondo, centrocampista del Newcastle, rappresenta un profilo ideale per dare sostanza e visione alla mediana bianconera.

La Juventus intende assicurarsi entrambi non solo per affrontare al meglio la nuova competizione internazionale, ma anche per rafforzare la squadra in vista della stagione 2025/26. L’anticipo delle operazioni consentirebbe a Tudor di lavorare con il gruppo completo già durante la preparazione estiva, elemento fondamentale per un allenatore appena arrivato. La strategia è chiara: agire presto per non rincorrere poi.