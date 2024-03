Laha vissuto una buona stagione sotto la guida di Italiano, che ha visto il centrocampistarinascere. Nonostante abbiano speso due milioni per il suo prestito, il club viola ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per 20 milioni di euro. Di conseguenza, il brasiliano tornerà alla, ma non è detto che debba fare le valigie: ilè interessato e il suo agente Pastorello sta cercando di avviare una trattativa. Il direttore sportivo Giuntoli spera di ottenere almeno 15 milioni dalla sua cessione, ma non esclude la possibilità di un nuovo prestito oneroso, dato che l'alto ingaggio del giocatore è un vincolo importante. Lo riporta calciomercato.com.