Calciomercato Juventus, spunta Rashford

AFP via Getty Images

Dopo il prestito all’Aston Villa, Marcus Rashford è nuovamente al centro del mercato. Il Manchester United, stavolta, è deciso a cederlo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da ESPN, l’attaccante inglese non rientra nei piani tecnici del club e la dirigenza ha già fissato il prezzo: 45 milioni di euro.Classe 1997, Rashford rappresenta una ghiotta opportunità per molti top club europei grazie alla sua velocità, duttilità offensiva e alla grande esperienza internazionale. In Italia, è la Juventus ad aver messo gli occhi su di lui: il profilo piace per la capacità di giocare sia da esterno che da seconda punta, caratteristiche ideali per il sistema di gioco di Igor Tudor. I bianconeri, però, non sono soli.

Su Rashford ci sono anche l’Inter, sempre attenta alle occasioni in attacco, e club di primo piano come Barcellona e Bayern Monaco. Senza dimenticare le concorrenti in Premier League, dove l’esterno offensivo vanta ancora un buon mercato.La Juventus valuta con attenzione, ma sa che per spuntarla servirà una mossa decisa e, forse, anche un sacrificio economico importante. Rashford resta un obiettivo intrigante, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.