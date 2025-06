Calciomercato Juventus, spunta il nome nuovo per l'attacco

Come riportato da Sky Sport, il futuro di Nicolas Jackson al Chelsea è tutt’altro che certo. L’attaccante senegalese, autore di 13 gol e 6 assist nell’ultima stagione, non viene più considerato incedibile dalla dirigenza dei Blues. Un cambiamento che potrebbe aprire le porte a una possibile cessione già nel corso dell’estate.Il classe 2001, che ha mostrato buone doti atletiche e realizzative sotto la guida di Enzo Maresca, potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per diversi club europei. Tra questi ci sono anche alcune big italiane, che stanno monitorando con attenzione l’evolversi della situazione.

In particolare, la Juventus avrebbe già effettuato un primo sondaggio per valutare la fattibilità dell’operazione, alla ricerca di un rinforzo offensivo da affiancare a Vlahovic. Anche il Napoli, campione d’Italia, starebbe riflettendo su Jackson.Il Chelsea, da parte sua, non esclude la cessione ma aspetta l’offerta giusta. La valutazione resta elevata, ma la possibilità di un prestito con diritto di riscatto potrebbe ingolosire i club italiani. La partita è aperta e Jackson potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato estivo.