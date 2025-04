Calciomercato Juventus, spunta il nome nuovo per l'attacco

In attesa di scoprire quale sarà il piazzamento finale in campionato – e soprattutto se arriverà la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale anche dal punto di vista economico – la Juventus inizia già a pianificare la prossima stagione. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è al lavoro su più fronti, con un occhio attento al reparto offensivo, destinato a subire importanti cambiamenti.Il nodo principale è rappresentato da Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, che non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto con il club bianconero, è sempre più vicino all’addio a fine stagione. Discorso diverso per Randal Kolo Muani: il francese, in prestito secco dal PSG, ha perso centralità con l’arrivo di Igor Tudor, ma la Juventus potrebbe comunque valutare una nuova trattativa per un prestito con diritto di riscatto nel 2026.

Tuttavia, a prescindere dal futuro di Kolo Muani, servirà un nuovo centravanti di riferimento. Il nome che stuzzica di più è quello di Victor Osimhen, attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray. In alternativa, come riporta Tuttosport, prende quota anche il profilo di Liam Delap, giovane talento dell’Ipswich Town che ha impressionato in Premier League. Sul classe 2003, però, la concorrenza è agguerrita: Manchester United e Chelsea lo stanno già monitorando con grande attenzione.