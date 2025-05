Calciomercato Juventus, spunta il nome nuovo per l'attacco

Il mercato in entrata della Juventus continua a tenere banco, e secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Leandro Trossard. L'attaccante belga, classe 1994, attualmente in forza all’Arsenal, rappresenta un'opportunità interessante per la prossima finestra di mercato.Trossard sta per entrare nell’ultimo anno di contratto con i Gunners e il suo futuro è tutt’altro che certo. La Juventus, sempre attenta a occasioni vantaggiose, potrebbe tentare l’assalto per assicurarsi il talento ex Brighton a un prezzo contenuto. Con la sua duttilità offensiva, capacità di saltare l’uomo e buona vena realizzativa, Trossard potrebbe rivelarsi un profilo utile per rinforzare il reparto avanzato, specie in caso di cessioni importanti.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Anche il Milan sarebbe sulle tracce del belga, con i rossoneri che sembrano al momento più avanti nelle intenzioni, complici i buoni rapporti con l'entourage del giocatore. La sfida tra Juventus e Milan per Trossard è appena cominciata, ma si preannuncia intensa. I prossimi mesi saranno decisivi per capire chi riuscirà a spuntarla.