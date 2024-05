Per quanto riguarda il centrocampo, laè in attesa dell'incontro con la madre di Adrienper discutere il rinnovo del contratto. C'è un forte ottimismo riguardo alla possibilità di prolungare l'accordo con il giocatore francese, come riporta Tuttosport. Nel frattempo, è emerso un nuovo interesse per Maghnes, giovane centrocampista del Monaco di 22 anni. Le voci che arrivano dalla Francia indicano che la Juventus sta monitorando attentamente il talento di Akliouche, considerato un potenziale rinforzo per il centrocampo bianconero. Questo interesse sottolinea la strategia del club di investire in giovani talenti per costruire una squadra competitiva per il futuro.