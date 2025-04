Calciomercato Juventus, spunta il nome nuovo dall'Inghilterra

La Juventus continua a monitorare il mercato alla ricerca di giovani talenti e, secondo quanto riportato da Caughtoffside.com, avrebbe messo nel mirino Jarell Quansah, difensore centrale classe 2003 attualmente in forza al Liverpool.Il giovane inglese ha mostrato grande personalità e buone qualità tecniche nelle sue apparizioni con i Reds, tanto da attirare l'interesse di diversi club europei. La Juventus, sempre attenta ai profili in prospettiva, avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione.Il Liverpool non avrebbe posto particolari ostacoli alla cessione del difensore e avrebbe già fissato il prezzo del suo cartellino: 35 milioni di euro. Una cifra importante, ma non impossibile per i bianconeri, soprattutto se dovessero concretizzarsi alcune uscite nel reparto arretrato in estate.

L'interesse per Quansah rientra in una strategia di rinnovamento e ringiovanimento della rosa juventina, con l’obiettivo di affiancare a giocatori esperti elementi giovani ma già pronti per il grande salto. Su Quansah, però, non ci sarebbe solo la Juve: anche altre big europee stanno seguendo con attenzione la sua crescita. I bianconeri sono avvisati, e la concorrenza è destinata ad accendersi nei prossimi mesi.