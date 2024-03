Appena diciassettenne, Giovanniha sorpreso tutti con il suo impatto immediato in Serie B, difendendo con autorità la maglia della Sampdoria. Arrivato a Genova dal Padova a gennaio, in prestito con diritto di riscatto, il giovane centrale difensivo romano ha superato le aspettative, emergendo come una figura chiave nonostante le poche partite giocate. I numerosi infortuni che hanno colpito la squadra blucerchiata hanno offerto a Leoni l'opportunità di farsi valere fin dai primi istanti con Andrea Pirlo, dimostrando prontezza e carattere sul campo. La sua rapida adattabilità e le prestazioni convincenti non sono passate inosservate, con lache già lo considera un potenziale acquisto, come riporta Gazzetta. Mentre la Sampdoria si gode il suo talento in corsa verso i playoff, la dirigenza studia strategie per trattenerlo oltre la stagione in corso.