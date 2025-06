Calciomercato Juventus, spunta il nome nuovo a centrocampo

Nuovo nome sul taccuino della Juventus per il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe effettuato un primo sondaggio per Neil El Aynaoui, centrocampista offensivo classe 2001 attualmente in forza al Lens.Il talento marocchino si è distinto nell’ultima stagione con prestazioni convincenti e un bottino di 8 gol, attirando l’interesse di diversi club europei. Dotato di buona tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi in area, El Aynaoui è considerato un profilo in crescita e con ampi margini di sviluppo, caratteristiche che piacciono alla dirigenza juventina.

La Juventus, sempre attenta ai giovani di talento, starebbe valutando l'opportunità di approfondire la pista nelle prossime settimane. Il giocatore rappresenterebbe un’alternativa interessante per rinforzare la mediana, soprattutto in vista di eventuali cessioni o cambiamenti nella rosa.Al momento non è stata avviata una vera e propria trattativa, ma il primo contatto testimonia l’interesse concreto del club torinese. Con il mercato ancora lungo, El Aynaoui potrebbe diventare una delle sorprese della sessione estiva della Juventus