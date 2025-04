Calciomercato Juventus, spunta il nome di Kim: la situazione

Getty Images

Nuovo nome sul taccuino della Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, il club bianconero starebbe monitorando con attenzione la situazione di Kim Min-jae, difensore centrale attualmente in forza al Bayern Monaco.Il sudcoreano, protagonista di una grande stagione lo scorso anno con il Napoli e acquistato dai bavaresi per circa 58 milioni di euro, potrebbe lasciare la Germania al termine della stagione. Questo quanto dichiarato da Plettenberg:"Kim Min-jae potrebbe lasciare il Bayern quest’estate se arrivasse un’offerta adeguata. È consapevole della situazione, ma rimane concentrato sulla corsa al titolo. Diversi club hanno già espresso interesse: la Juventus sta tenendo d’occhio la situazione. Anche Chelsea e Newcastle sono interessate".

La Juventus, alla ricerca di rinforzi affidabili per il pacchetto arretrato, vede in Kim un profilo ideale per esperienza, fisicità e capacità difensive. Tuttavia, la concorrenza si preannuncia agguerrita, con Chelsea e Newcastle pronte a sfidare i bianconeri per il centrale ex Napoli.Molto dipenderà dalla volontà del Bayern e dalla cifra richiesta, ma l’ipotesi di un ritorno in Serie A per Kim Min-jae è tutt’altro che da escludere.