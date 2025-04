Calciomercato Juventus, spunta il nome dal Real Madrid

Lacontinua a pianificare le mosse in vista del prossimo calciomercato estivo e, secondo quanto riportato da Defensa Central, avrebbe messo nel mirino Fran, terzino sinistro dele della Nazionale spagnola. Classe 1999, Garcia è un profilo giovane ma già esperto, capace di garantire corsa, qualità e affidabilità su tutta la corsia mancina.Il suo nome è entrato nei radar della dirigenza bianconera come possibile sostituto di Andrea Cambiaso, il cui futuro potrebbe essere lontano da Torino. L’esterno ex Genoa è infatti finito nelle mire del Manchester City di Pep Guardiola, pronto a fare un tentativo per portarlo in Premier League.

La valutazione di Fran Garcia da parte del Real Madrid si aggira sui 20-25 milioni di euro, una cifra importante ma accessibile per la Juventus, che potrebbe sfruttare anche eventuali contropartite o formule creative per abbassare l’esborso economico.Il mercato bianconero resta dunque in fermento, con la società attenta a rinforzare la rosa ma anche a tutelarsi da possibili partenze eccellenti. L’eventuale arrivo di Fran Garcia rappresenterebbe un investimento mirato su un profilo di prospettiva internazionale.