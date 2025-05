Calciomercato Juventus, sorpresa Vlahovic

AFP or licensors

Dusan Vlahovic potrebbe essere uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato estivo in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle su La Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo è finito nel mirino del Fenerbahce, club turco intenzionato a rinforzarsi con un grande colpo in avanti.Dietro l’interesse ci sarebbe direttamente José Mourinho, indicato come il principale promotore dell’operazione. Il tecnico portoghese avrebbe individuato in Vlahovic il profilo ideale per guidare l’attacco della sua nuova squadra e starebbe facendo pressione sulla dirigenza per portarlo a Istanbul. A rafforzare l’asse serbo, anche il ruolo di Dusan Tadic, compagno di Nazionale di Vlahovic, che avrebbe già iniziato a convincere il centravanti bianconero a prendere in considerazione l’ipotesi Fenerbahce.

Il contratto di Vlahovic scade nel 2026 e al momento non ci sono trattative per un eventuale rinnovo. La Juventus, dal canto suo, potrebbe aprire alla cessione in caso di un’offerta da almeno 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e incassare una somma importante.Tuttavia, secondo la stessa fonte, Vlahovic preferirebbe restare in un campionato di livello più alto rispetto alla Süper Lig, rendendo l’operazione ancora tutta da costruire.