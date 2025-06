Calciomercato Juventus, si entra nel vivo: contatti con l'entourage dell'attaccante

Calciomercato Juventus: nuovi contatti per Jonathan David, si tratta sul premio alla firmaLa Juventus continua a lavorare su Jonathan David come rinforzo per l’attacco in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club bianconero sta pianificando un nuovo contatto con l’entourage del giocatore dopo i primi due incontri avuti nelle scorse settimane.L’attaccante classe 2000, attualmente in forza al Lille, resta uno dei nomi preferiti dalla dirigenza juventina per completare il reparto offensivo, ma l’operazione presenta ancora diverse complessità. Su David ci sono anche offerte concrete provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, in particolare dal Fenerbahce, che ha già manifestato interesse con una proposta importante sia per il giocatore che per il club francese.

Il nodo principale al momento riguarda il premio alla firma, che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. La Juventus, pur essendo convinta delle qualità del giocatore, avrebbe richiesto uno sconto su questa cifra per rientrare nei limiti del budget fissato per il mercato estivo.La trattativa è ancora in corso e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se i bianconeri riusciranno ad avvicinarsi alle richieste del giocatore e del suo entourage.