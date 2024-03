Il futuro di Sofiyanepotrebbe essere ancora una volta in Italia e in Serie A. L'ex centrocampista della Fiorentina è oggi in prestito con diritto di riscatto alche però cambierà tanto in estate e non vede il centrocampista marocchino fra i giocatori da trattenere e riscattare.- Su di lui da tempo ha messo gli occhi la Juventus che sta provando ad intavolare una trattativa con il club viola, una volta che Amrabat sarà rientrato alla base, con la possibilità di confermare ancora il centrocampista brasiliano Arthur a Firenze. Il diritto di riscatto per lo United è fissato a 20 milioni più 5 di bonus oltre ai 10 già versati in estate. 20 milioni come quelli che corrispondo al riscatto fissato per il brasiliano a vantaggio della Fiorentina. Un'operazione a saldo 0 in sostanza.- I bianconeri non sono però gli unici interessati al centrocampista classe 1996. Anche Zlatan Ibrahimovic, secondo Tuttosport, ci sta pensando per il suo nuovo Milan che necessita di un mediano puro da inserire in organico a prescindere da chi sarà l'allenatore per la prossima stagione. Inoltre Ibra può vantare un rapporto diretto con i Red Devils in virtù del suo passato e questa potrebbe rappresentare la sua prima vera trattativa da uomo mercato di RedBird.