E' saltato lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due calciatori sono stati i più sorpresi dall'esito della trattativa visto che entrambi avevano già accettato le rispettive destinazioni. Stupore per entrambi i terzini ma alla fine la Juve ha deciso di bloccare l'affare per motivi tecnici. De Sciglio infatti dà maggiori garanzie in fase difensiva rispetto a Kurzawa e anche se la Juve ha bisogno di mettere a bilancio plusvalenze si è preferito non complicare il lavoro sul campo di Sarri.