Cristiano Ronaldo ancora alla Juventus. Come riporta SportMediaset, CR7 vuole continuare a onorare il proprio contratto coi bianconeri, in scadenza nel 2022, per poi tornare allo Sporting Lisbona e firmare un biennale. Ma chi ci sarà con lui in attacco?Probabilmente Moise Kean, attaccante dell'Everton, in prestito al Paris Saint-Germain, che piace alla Juventus. Secondo gazzetta.it, il classe 2000 può avvicinarsi alla Juventus, specialmente se dovesse tornare Massimiliano Allegri in bianconero.