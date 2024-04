Secondo quanto riportato da Tuttosport, lasta esaminando diverse opzioni per rafforzare il reparto esterno, dopo che la trattativa per l'acquisto di Felipe Anderson è sfumata. Cristiano, dirigente sportivo della Juve, starebbe ripensando a Nicolas Pepe come una delle ultime soluzioni. Pepe era già stato preso in considerazione quando giocava per il Lille, e ora che il suo contratto con il Trabzonspor sta per scadere, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per i bianconeri.