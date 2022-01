La Juventus dopo aver chiuso il colpo Dusan Vlahovic, il centravanti tanto sognato da Massimiliano Allegri, si trova ad affrontare la grana Paulo Dybala. Il contratto della “Joya” scade il prossimo 30 giugno e il rinnovo,come riporta Agipronews, al contrario di quanto sembrava in autunno, sembra essersi complicato. Per i betting analyst di Sisal avanza la candidatura del Manchester City di Pep Guardiola, da sempre estimatore dell’argentino, in quota a 5, anche se resta forte la possibilità di permanenza a Torino, fissata a 2, con anche Marotta, dirigente che ha portato il calciatore alla Juve dal Palermo, comunque pronto a cogliere l’occasione, per un futuro all’Inter offerto a 6. Vale invece 7,50 volte la posta un approdo al Barcellona, alle prese con una vera e propria rivoluzione soprattutto nel reparto offensivo, mentre restano attardate le altre big di Premier League, con Liverpool e Tottenham a 9 davanti al Manchester United e Newcastle offerte a 12.