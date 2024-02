Joshuadelè finito nel mirino di parecchie big italiane ed europee, tra queste c'è anche la. Il club emiliano però non vorrebbe privarsi del suo giovanissimo talento (classe 2001) soprattutto qualora la squadra allenata da Thiago Motta riuscisse ad accaparrarsi un posto per le competizioni europee. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, il Bologna non vuole assolutamente privarsi dell'olandese e chiederebbe una cifra attorno ai 70 milioni di euro per valutare la sua cessione. Cifra che al momento non sembra essere alla portata della Vecchia Signora.