"Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e ognuno deve dimostrare che vale il valore che gli si dà". Sembrava cosa fatta ormai da mesi, ma le parole di Maurizio Arrivabene, come riporta Agipronews, sembrano aver rimesso tutto in discussione con il contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel prossimo giugno, non è ancora stato rinnovato. Da entrambe le parti sembra prevalere la voglia di continuare insieme quell’avventura iniziata nel luglio 2015, ma le news degli ultimi giorni parlano di ulteriori rallentamenti nella trattativa a causa di problematiche sull’ingaggio. Proprio per questo gli esperti di Sisal Matchpoint non escludono la possibilità, a quota 3, di un addio nella sessione estiva della “Joya”, anche se prevale ancora la permanenza in bianconero fissata a 1,33 mentre un addio già a gennaio, quotato 20 volte la posta, appare molto difficile. Decisive per l’esito finale saranno le prossime settimane, con la Juventus che non può permettersi di perdere a zero un giocatore così importante dal punto di vista tecnico ed economico.