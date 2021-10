, difensore della Juventus, è sempre accostato al Barcellona. Come scrive Sport, l'agente del calciatore, Mino Raiola, sta parlando col club catalano per un eventuale futuro dell'ex Ajax in Catalogna. De Ligt ha una clausola da 150 milioni di euro e potrebbe lasciare la Juve per una cifra vicina a quella citata. Il club, però, non vorrebbe privarsene.