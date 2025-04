AFP or licensors

Calciomercato Juventus, quel club molla Vlahovic

un' ora fa



La Juventus nei prossimi mesi dovrà capire quale sarà il futuro del centravanti serbo classe 2000 Dusan Vlahovic. Anche se il destino del numero nove sembra scritto e sembra essere lontano da Torino questi ultimi mesi con Igor Tudor saranno decisivi. Stando a quanto riferisce il The Guardian il bomber di casa Juventus sarebbe uscito dai radar dell'Arsenal per rinforzare il reparto offensivo. Infatti, nel mirino dei Gunners al momento ci sarebbero Sesko del Lipsia ed Isak del Newcastle. Dusan è sceso nelle preferenze e quindi il club di Premier potrebbe abbandonare la corsa al giocatore per il mercato estivo. Non una bella notizia per la Vecchia Signora insomma.