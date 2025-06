Calciomercato Juventus, quanto costa Gyokeres

Calciomercato/Getty

La Juventus inizia a lavorare verso il futuro con tante novità. Dalla dirigenza, che ha salutato Cristiano Giuntoli e accoltocome nuovo direttore generale, al campo, con tanti nuovi protagonisti, almeno a partire dal Mondiale per Club. Torneranno infatti Daniele- che si è già allenato con i bianconeri alla Continassa - e Filip, che rientra dopo il prestito al Fenerbahce.Dopo il Mondiale per Club, comunque, la Juve cercherà di rinforzare la rosa con alcuni acquisti mirati, a partire dal reparto offensivo, dove la permanenza disembra sempre lontana. Il sogno per i bianconeri è Viktor, attaccante dello Sporting. Insomma, lo svedese non ha certo bisogno di molte presentazioni, ma proprio questi numeri raccontano di un giocatore fortemente voluto in Europa.

La concorrenza è alta, e le cifre sono - come prevedibile - importanti:, anche se potrebbero bastarneper strapparlo al club portoghese. Al momento l'attaccante svedese è solo un sogno, ma resta comunque da monitorare tra i nomi da tenere d'occhio per la prossima Juventus.