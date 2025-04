Calciomercato Juventus, quali squadre vogliono Douglas Luiz

AFP or licensors

Il futuro di Douglas Luiz resta incerto, ma una cosa è chiara: il centrocampista brasiliano vuole tornare ad essere protagonista. Che il suo domani sia ancora in bianconero – ipotesi sempre più difficile – o altrove, l’obiettivo resta quello di giocare ad alti livelli, in un club competitivo e in orbita Champions League. Un'ambizione chiara, che però si scontra con un ostacolo concreto: il contratto da 5 milioni netti a stagione firmato con la Juventus, un ingaggio importante che potrebbe complicare un’eventuale cessione a titolo definitivo.Nonostante ciò, Douglas Luiz continua ad avere mercato, e in particolare in Premier League, dove ha già lasciato un’impronta significativa nei suoi anni all’Aston Villa. Le sue qualità tecniche, l’esperienza internazionale e la versatilità tattica lo rendono ancora un profilo appetibile per molte squadre inglesi.

Secondo le ultime indiscrezioni, Newcastle e Nottingham Forest sono i due club più attenti alla sua situazione. Entrambi sono alla ricerca di rinforzi di spessore per mantenere vive le ambizioni europee, e vedono in Douglas Luiz una pedina ideale per alzare il tasso tecnico della mediana.Il mercato estivo sarà decisivo. Il brasiliano osserva, ma la Premier resta pronta ad accoglierlo.