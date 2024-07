In questo momento, lasta dando la massima priorità a Jean-Claire sta preparando l'offerta finale per il Nizza. Tuttavia, Teunrimane un obiettivo importante per i bianconeri in questa finestra di mercato estiva. Nonostante la priorità data a Todibo, la dirigenza juventina non ha escluso la possibilità di un'acquisizione del centrocampista dell'Atalanta, che continua a essere considerato uno dei principali rinforzi per il centrocampo.