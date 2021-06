Rebus futuro per Arthur Melo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano vorrebbe restare in bianconero, ma Allegri non lo vede come play. Fredda, invece, l'ipotesi Psg. Sì, perché nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio del Paris Saint-Germain per intavolare un potenziale scambio, ma al momento non si è andati oltre. Non è il tipo di giocatore che fa esaltare il tecnico livornese, ma dopo un’annata frenata dagli infortuni, potrebbe meritarsi anche una seconda chance. Aspettando l’aiuto dal mercato, dove i prediletti sono Locatelli e Pjanic.