Mathiasè esploso con la maglia del Frosinone. L'argentino dopo essersi allenato con giocatori del calibro di Paulo Dybala ed Angel Di Maria è riuscito a consacrarsi in Serie A agli ordini di Eusebio Di Francesco. Come riferisce Tuttosport la Juve vorrebbe rinnovare il contratto di Mathias per tenerlo a Torino. In realtà però ci sarebbero club di Premier League disposti a fare follie per il fantasista argentino. Su tutte Crystal Palace e Newcastle. La Vecchia Signora accetterebbe di sedersi al tavolo e valutare offerte a partire da 30 milioni.