Lavorrebbe arrivare a Teun, centrocampista dell'Atalanta. Il giocatore è in cima alla lista delle preferenze della dirigenza bianconera. Stando a quanto riferisce Tmw la Juventus sarebbe disposta a sacrificare Mathiasper arrivare al giocatore del club bergamasco. Possibile cessione da circa 40 milioni di euro per dare subito l’assalto al centrocampista. L'Atalanta valuta 50 milioni di euro Koopmeiners ma non è da escludersi un inserimento di Soulè direttamente nella trattativa. In estate certamente Koopmeiners sarà l'obiettivo numero uno della Juve che vorrà arrivarci.