La trattativa persi prospetta ardua per la. Il direttore sportivomira a monetizzare cedendo il polacco, mentre Milik ha radici salde a Torino e non pensa a trasferimenti. Al termine della stagione, è previsto un confronto con l'agente dell'ex giocatore del Marsiglia per concordare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. La Juventus si trova così di fronte a una sfida strategica, bilanciando le esigenze finanziarie con la stabilità e le ambizioni sportive, mentre Milik cerca di preservare la sua posizione nel club bianconero. Lo riporta calciomercato.com.