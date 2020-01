Continua il mercato dei bianconeri, che, dopo il colpo Kulusevski per giugno, stanno studiando nuove mosse di mercato per rispondere all'Inter. Come riportato dalla redazione di Repubblica, infatti, sarebbe tornato in auge uno scambio che era stato solo ipotizzato durante il mercato di agosto. I protagonisti sarebbero Rakitic e Bernardeschi. L'idea dello scambio era saltato perché le società non erano riuscite ad accordarsi, la trattativa però potrebbe riprendere proprio nella sessione di gennaio.