È una notizia di oggi che arriva dall'Inghilterra, a riferirlo è The Sun. La Juventus avrebbe messo gli occhi su Ademola, attaccante Nigeriano attualmente impegnato in Coppa d'Africa ma in forza all'Atalanta. Dopo le esperienze in Bundesliga e Premier League. Stando al quotidiano inglese la Vecchia Signora non sarebbe la sola interessata a Lookman per l'estate, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, ma attenzione anche ai club di Premier League che al momento stanno monitorando la situazione per il giocatore. Si guarda quindi già al mercato estivo.