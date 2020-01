Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, non tramonta l'idea di Fabio Paratici di scambiare Ivan Rakitic con Federico Bernardeschi. L'idea era nata già la scorsa estate quando Juve e Barça non trovarono l'accordo sulla valutazione dei due calciatori, stesso problema emerso ad inizio gennaio quando i due club erano tornati a parlare della possibile trattativa. Adesso potrebbero riprendere i contatti per un'ultima clamorosa operazione negli ultimi giorni del mercato di riparazione sebbene, secondo Sport, il croato abbia chiesto di restare al Barça fino al termine della stagione.