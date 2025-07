Calciomercato Juventus, Osimhen nel mirino? La risposta di Chiellini

Getty Images

Giorgio Chiellini nei minuti precedenti il calcio d'inizio della sfida tra Real Madrid e Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn . Questo il passaggio sugli obiettivi di calciomercato della Juventus e in particolare su Victor Osimhen oggi al Napoli ma spesso accostato alla Juventus nelle ultime settimane come rinforzo per il reparto offensivo:OSIMHEN - "Dovete vendere pagine e notizie, ma noi siamo concentrati sul presente: ci sono tante illazioni, a noi fanno ridere e restiamo concentrati sul presente. Se passassimo oggi si aprirebbero orizzonti importanti nel torneo".