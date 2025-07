Calciomercato Juventus, occhio a Retegui e Castro: le ultime

Getty Images

è il primo rinforzo per la Juventus di Tudor. L'attaccante canadese arriverà a Torino domani e svolgerà le visite di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. Un giocatore fortemente voluto dalla dirigenza, che ora punta ad affiancargli un profilo importante, e dunque continua a muoversi per il reparto offensivo.Con la situazione diancora da risolvere, e soprattutto il nodo, Comolli sta lavorando per ogni situazione, e sta valutando diversi nomi per l'attacco della Juve.resta un obiettivo importante per i bianconeri, con gli ultimi contatti nei giorni scorsi che hanno confermato la volontà del club di portarlo a Torino.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, la Juventus avrebbe pronte altre soluzioni in caso dovesse sfumare la pista per il nigeriano: tra i nomi in lista rimangono infattidel Bologna e, che piace da tempo alla dirigenza, ma su cui ci sono sempre gli occhi del Milan.