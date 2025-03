Calciomercato Juventus, occhi sul Valencia

Getty Images

Durante la prossima sessione estiva di calciomercato, lacercherà di rinforzare le corsie laterali con l’acquisto di un nuovo terzino. L’obiettivo è migliorare la qualità sulle fasce, ma le strategie dipenderanno anche dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. In caso di mancato accesso alla massima competizione europea, il club potrebbe orientarsi su soluzioni più economiche.Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi sotto osservazione è quello di Cristhian, giovane laterale di proprietà del Valencia. Il difensore spagnolo è considerato un profilo interessante per le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi a diversi ruoli nella linea difensiva. La Juventus lo sta monitorando attentamente, valutandolo come una possibile occasione di mercato.

L’eventuale arrivo di Mosquera permetterebbe alla squadra di aggiungere freschezza e dinamismo senza gravare eccessivamente sul bilancio. La trattativa, però, dipenderà dalle richieste del Valencia e dalle strategie della dirigenza bianconera, che continua a esplorare diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.