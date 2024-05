Giovanni, giovane difensore di 17 anni, ha già impressionato in Serie B giocando numerose partite da titolare con la, che lo ha preso in prestito dal Padova a gennaio. Mostrando personalità, sicurezza e un fisico pronto per il professionismo, la Samp è intenzionata a riscattarlo per 1,5 milioni di euro. Scoperto dal direttore sportivo doriano Andrea Mancini in Lega Pro, Leoni era già noto agli addetti ai lavori e conteso da top club come l'Inter. La Sampdoria è riuscita a convincerlo offrendo continuità di gioco. Ora la Sampdoria acquisterà il giocatore a titolo definitivo, ma il futuro di Leoni rimane incerto. Diverse società, inclusa lae il, hanno mostrato interesse. Tuttavia, è probabile che, anche se ceduto a un club di Serie A, Leoni resti in prestito allaper un altro anno.