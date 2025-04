Calciomercato Juventus, occhi sul 2007 che gioca in Francia

Con l’estate alle porte e il mercato pronto ad accendersi, le società di Serie A non si concentrano solo sui grandi nomi, ma anche sui giovani talenti da scoprire e valorizzare. Tra i profili più monitorati c’è quello di Ruben Akalé, centrocampista offensivo classe 2007 del Lille, che tra un mese compirà 18 anni. Il ragazzo è in scadenza di contratto con il club francese e rappresenta una ghiotta opportunità a basso costo per chi cerca qualità e prospettiva.Akalé piace molto a Verona e Bologna, ma anche i settori giovanili di Roma e Juventus lo seguono con interesse. In passato, era stato nel mirino della Fiorentina, che ha poi virato su altre opzioni. Il tentativo più concreto lo aveva fatto il Como, che a gennaio aveva presentato un’offerta importante: la famiglia, però, ha preferito restare in Francia per permettergli di terminare la scuola.

Di origini ivoriane ma con passaporto francese, Akalé è cresciuto nel vivaio del Lens prima di passare al Lille. Quest’anno ha brillato con l’Under 19 (7 gol e 3 assist), ben figurando anche in Youth League contro club come Juventus, Inter, Bologna e segnando all’Atletico Madrid. Talento duttile, può giocare da trequartista, esterno o punta centrale.