Calciomercato Juventus, occhi al Real Madrid

La Juventus sta monitorando con attenzione il mercato in vista della prossima estate, con un occhio particolare ai terzini sinistri. Con il Manchester City pronto a tentare un nuovo assalto per Andrea Cambiaso, la dirigenza bianconera ha iniziato a valutare possibili alternative.Uno dei nomi più interessanti sul taccuino della Juve è Fran Garcia, laterale del Real Madrid. Il giocatore, attualmente sotto la guida di Carlo Ancelotti, rappresenta un’opzione concreta per rinforzare la fascia sinistra senza un investimento eccessivo. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra alla portata del club torinese.

Secondo Tuttosport, l’interesse della Juventus è concreto, anche se al momento non sono stati avviati contatti ufficiali con il Real Madrid. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, soprattutto se il City dovesse affondare il colpo per Cambiaso, costringendo la Juve a muoversi con decisione sul mercato.