Non è un segreto che laabbia in programma la caccia a una serie di rinforzi in estate. Impossibile, infatti, pensare di affrontare una stagione densa di impegni anche internazionali quale si preannuncia la prossima con una rosa come quella attuale, numericamente limitata e povera di esperienza, per quanto i paletti del bilancio impongano attente riflessioni. Ecco perché alla Continassa stanno tenendo tutti gli occhi aperti per non perdere di vista possibili, rappresentate da sostanza daa fine stagione che, per una questione di età o di ambizioni personali, potrebbero anche avere un ingaggio sostenibile.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.